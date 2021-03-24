Autora do primeiro gol na final da Libertadores feminina vibra com o título da Ferroviária

Crédito: Acervo pessoal

A Ferroviária venceu por 2 a 1 o América de Cali no domingo (21) e conquistou a Libertadores de 2020, segunda na história do clube. O caminho até a decisãocontou com vitória por 1 a 0 contra o River Plate, e decisão por pênaltis na semifinal contra a Universidad de Chile.

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Na grande final, a estrela de Sochor brilhou mais uma vez. Depois de converter pênalti fundamental na semifinal, a atacante marcou o primeiro gol da decisão aos sete minutos da etapa inicial. Além de entrar na história da competição como campeão, a jogadora também colocou seu nome no terceiro lugar de gols mais rápidos em finais.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Titular durante toda a campanha, o gol de Sochor coroou o ótimo torneio que a atleta fez, aparecendo nos momentos decisivos das partidas. Sobre a partida e a conquista com a Ferroviária, a atacante vibrou com a conquista.