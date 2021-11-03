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Autora de dois gols contra o Santos, Yayá exalta coletivo do São Paulo e fala de passagem pela Seleção Sub-20

Meia do Tricolor foi decisiva na semifinal do Campeonato Paulista Feminino, marcando dois dos quatro gols da equipe. A atleta tem, ainda, passagens pela Seleção Brasileira Sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 16:00

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 16:00

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC
Na tarde da última segunda-feira (1), o São Paulo goleou o Santos por 4 a 0 na semifinal do Paulista Feminino e se classificou para a final. Dois dos gols marcados pela equipe foram feitos por Yayá, que retornou ao time ainda na última semana, após período de treinamento com a Seleção Brasileira Sub-20.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Após a vitória, Yayá comemorou sua atuação, mas fez questão de exaltar o trabalho coletivo realizado pela equipe.
- É uma sensação muito boa poder ajudar o time, mas sempre deixo claro que essa ajuda vem muito delas também. Se não fosse nosso trabalho em equipe, não poderia fazer os gols e alcançar um desempenho e resultado individuais tão bons. Fizemos uma partida impecável e estamos orgulhosas disso. O foco para a final é 100%, nada nos dispersará - declarou Yayá. Ao todo, a meia marcou 6 gols no Campeonato Paulista, sendo uma das grandes goleadoras do Tricolor na competição. Com importância no elenco do São Paulo e tendo apenas 19 anos de idade, Yayá já acumula convocações para a Seleção Sub-20. A jogadora falou da importância dessas experiências. - Ter passado esse tempo com a Seleção logo antes desse jogo decisivo foi bem importante. Além de estar aprendendo mais e mais, me ajudou a manter a cabeça no lugar, estudar e praticar com ainda mais motivação. Vestir a camisa da Seleção e do São Paulo são um dos maiores orgulhos que eu já tive nesse tempo jogando - concluiu a jogadora.Classificado para a final, o São Paulo se prepara para um Majestoso decisivo. A decisão do campeonato será contra o Corinthians, e a partida tem previsão para o início de dezembro.

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