Autora de dois gols contra o Santos, Yayá exalta coletivo do São Paulo e fala de passagem pela Seleção Sub-20

- É uma sensação muito boa poder ajudar o time, mas sempre deixo claro que essa ajuda vem muito delas também. Se não fosse nosso trabalho em equipe, não poderia fazer os gols e alcançar um desempenho e resultado individuais tão bons. Fizemos uma partida impecável e estamos orgulhosas disso. O foco para a final é 100%, nada nos dispersará - declarou Yayá. Ao todo, a meia marcou 6 gols no Campeonato Paulista, sendo uma das grandes goleadoras do Tricolor na competição. Com importância no elenco do São Paulo e tendo apenas 19 anos de idade, Yayá já acumula convocações para a Seleção Sub-20. A jogadora falou da importância dessas experiências. - Ter passado esse tempo com a Seleção logo antes desse jogo decisivo foi bem importante. Além de estar aprendendo mais e mais, me ajudou a manter a cabeça no lugar, estudar e praticar com ainda mais motivação. Vestir a camisa da Seleção e do São Paulo são um dos maiores orgulhos que eu já tive nesse tempo jogando - concluiu a jogadora.Classificado para a final, o São Paulo se prepara para um Majestoso decisivo. A decisão do campeonato será contra o Corinthians, e a partida tem previsão para o início de dezembro.