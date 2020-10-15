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Autor do terceiro gol do Fortaleza, Gabriel Dias dedica tento a avó falecida

Lateral-direito que perdeu parente na última terça-feira (13) diz que preferiu não se posicionar publicamente sobre o tema antes da partida frente ao São Paulo...
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Publicado em 

14 out 2020 às 21:34

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 21:34

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Além de toda a carga emocional tida no primeiro confronto entre Fortaleza e São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, antes mesmo da bola rolar o lateral-direito Gabriel Dias precisou lidar com uma dura perda: a morte de sua avó, Cleusa, a qual só foi revelada após o jogo pelo próprio jogador.
Autor do terceiro gol do Leão do Pici, Gabriel aproveitou a entrevista na beira do gramado para dedicar o tento a pessoa que ele classificou como de muita importância no início de sua trajetória como atleta profissional:
- Esse gol eu quero oferecer a minha vó que faleceu ontem (terça-feira) às 23h, oferecer pra minha família, minha mãe. Recebi muito apoio dos meus companheiros. Eu não queria falar nada, mas com esse gol eu tenho que homenagear ela porque no começo (da carreira) ela ajudou bastante, ela tem uma parcela disso. Que ela descanse em paz.
Com o marcador de 3 a 3 na Arena Castelão, o Fortaleza precisa vencer no tempo normal por qualquer placar ou repetir o empate no estádio do Morumbi e superar o time paulista nas penalidades para avançar as quartas de final da competição. O embate decisivo está previsto para o dia 25 de outubro às 20h30.

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