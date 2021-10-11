Autor do gol que colocou o Serrano na final da Taça Maracanã, Adrianinho celebra momento, mas pede foco

Crédito: Serrano

Com todo drama e polêmica inerentes a um gol decisivo de pênalti aos 55 minutos do segundo tempo, o Serrano bateu o São Gonçalo por 2 a 1 e se classificou pra a final da Taça Maracanã, o primeiro turno do Estadual B-1. O adversário na final do próximo sábado será o Pérolas Negras, em Resende.

>>> Confira a tabela de classificação do Brasileirão 2021Mesmo jogando fora de casa, no Alzirão, em Itaboraí, o Serrano saiu na frente aos 21 do primeiro tempo com Gustavo, enquanto Yuri Soares empatou para o São Gonçalo, dois minutos depois. Mesmo com chances de gols para as duas equipes, o placar ficou igual até a reta final da partida, quando o Leão da Serra teve a oportunidade de desempatar em uma cobrança de pênalti. Depois de muita reclamação do time da casa, o árbitro só autorizou a cobrança aos 55 minutos, quando Adrianinho bateu para colocar o time de Petrópolis em vantagem.