Autor do gol na Vila, Rodrigo exalta campanha e futuro no Paulistão

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Atual campeão da Série A2 do Paulista, o Santo André surpreendeu a todos no estadual desse ano. Antes cotado para brigar contra o rebaixamento, a equipe do ABC já está classificada para as quartas de final do Paulistão e conseguiu, de quebra, uma vaga na Série D de 2021.

Para o zagueiro Rodrigo, autor do gol de empate por 1 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro, a campanha excelente é fruto do empenho dos jogadores e demais profissionais da equipe.

- Sensação de dever cumprido. Na nossa preparação estipulamos meta, e a primeira meta era se manter na Série A1. Nos últimos anos, sabíamos que o Santo André não conseguia se manter na primeira divisão. Graças aos esforços de todos, de jogadores, comissão técnica, essa meta foi alcançada até antes do que imaginávamos. O Santo André e uma equipe que dispensa apresentações, campeão da Copa do Brasil, finalista do Paulistão. Conseguimos a vaga também para a Série D e ficamos muito contentes - afirmou.

O jogador, um dos pilares da equipe e que permaneceu mesmo depois da pandemia do novo coronavírus, acredita que o Ramalhão possa chegar na final e brigar pelo título, mas não se esquece da humildade, marca registrada do clube nesse estadual.

- É um objetivo de todos chegar a final do Paulistão. Qualquer jogador sonha com isso e no meu caso não é diferente, assim como meus companheiros. Sabemos das nossas limitações, mas dentro de campo procuramos ser competitivos. Vamos se preparar da melhor maneira possível, encarar cada jogo como uma final. Sabemos que é um caminho muito difícil, mas temos totais condições de chegar na final e disputar o título - afirmou.

Como já citado anteriormente, Rodrigo foi o autor do gol contra o Santos na Vila Belmiro. Segundo ele, o Ramalhão poderia ter saído com o triunfo diante do Santos fora de casa, ainda mais com um jogador a mais depois da expulsão de Carlos Sánchez. Porém, ele reafirmou a importância do ponto conquistado contra uma grande equipe.

- Independente do adversário, respeitamos a todos. Sabíamos que tínhamos totais condições de vencer o Santos, uma equipe forte e qualificada. O fato de estarmos em um longo período inativo dificultou, mas procuramos ser um adversário duro para eles. Quando tivemos a superioridade numérica, sabíamos que a chance de vencer o jogo era grande. Não deu para sair com a vitória, mas foi um ponto importante que selou a classificação. Fico feliz por ter feito o gol e ter ajudado nossa equipe no empate - finalizou.