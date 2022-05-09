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Autor do gol, Luciano analisa empate do São Paulo com o Fortaleza: 'Falei que a gente não podia perder'

O camisa 11 é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro 2022 e foi responsável pelo gol do Tricolor paulista na partida...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 21:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 21:30
Autor do gol do São Paulo no empate com o Fortaleza por 1 a 1 neste domingo (8), Luciano analisou a partida e agradeceu Igor Gomes que deu assistência para que pudesse marcar. GALERIA> Daniel Alves tem futuro indefinido, Gerrard pede permanência de Coutinho… O Fim de semana do Mercado!TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosAs duas equipes se enfrentaram na Arena Castelão em partida que foi válida pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão conseguiu garantir seu primeiro ponto na tabela da competição.
Responsável por abrir o placar após receber um belo lance de Igor Gomes, Luciano destacou a atuação do São Paulo, mas ressaltou que também considera a equipe adversária forte. Além disso, afirmou que tinha em mente que não poderia sair da Arena Castelão com uma derrota. - A equipe deles tem bastante mérito, é uma grande equipe. Ano passado, se não me engano, a gente veio aqui e perdeu. Falei que a gente não podia perder. Hoje a gente produziu bastante, controlou o jogo, infelizmente tomamos o gol. A equipe deles é uma grande equipe, campo difícil. Agora é seguir no restante do campeonato, precisamos pontuar. Eu me cobro muito em fazer o facão, Igor Gomes achou um ótimo passe, está na crescente, quero agradecer ele - disse.O camisa 11 é o vice-artilheiro da competição, com três gols, estando atrás somente de Calleri, com cinco. O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (12), contra o Juventude, pela Copa do Brasil.
Crédito: Estefoioterceirogoldoatacantenacompetição(RubensChiri/saopaulofc.net

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