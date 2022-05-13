Autor do gol, Igor Vinícius fala sobre classificação do São Paulo na Copa do Brasil e elogia Rogério Ceni

Autor do segundo gol da vitória que classificou o São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil, Igor Vinícius falou sobre o desempenho da equipe contra o Juventude. GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São PauloTABELA> Veja tabela da Copa do BrasilAs equipes se enfrentaram na Arena Barueri nesta quinta-feira (12). Um dos melhores em campo, o camisa 2 destacou o trabalho de Rogério Ceni no Tricolor paulista.
- Rogério Ceni sabe o que faz, fico muito feliz de dar assistência, fazer o gol. Me cobro muito, treino bastante. O professor sabe bem que está preparado para jogar. Esse revezamento ajuda a dar gás pro time. Acho que o planejamento não muda, sabemos onde a gente deve chegar. Não perdemos confiança. Nos últimos jogos perdemos duas partidas. A gente sempre joga para vencer, vamos fazer de tudo para conseguir o resultado fora de casa também - disse Igor Vinícius.
Agora nas oitavas, o São Paulo recebeu a premiação de R$ 3 milhões e mira em conquistar título inédito na história do clube.
Agora, o São Paulo volta a campo no próximo domingo (15), contra o Cuiabá. O confronto será às 16h pelo Brasileirão 2022.