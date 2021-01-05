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Autor do gol do título, Adaílton comemora conquista da Copa Levain e mira J-League em 2021

Na última segunda-feira, FC Tokyo venceu o Kashiwa
Reysol por 2 a 1 com gols de dois brasileiros...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 14:28
Crédito: Divulgação/FC Tokyo
O FC Tokyo venceu o Kashiwa Reysol na última segunda-feira por 2 a 1 e conquistou o título da Copa Levain. E o título teve um sabor brasileiro, já que os autores dos gols da equipe campeã foram Leandro (ex-Palmeiras, Santos e Grêmio) e de Adaílton (ex-Vitória), que saiu do banco para marcar o gol do título da "J.League YBC Levain Cup", que também é conhecida como a Copa da Liga Japonesa.
Adaílton entrou aos 22 minutos do segundo tempo no lugar do capitão Keigo Higashi e precisou de sete minutos para decidir a competição. Aos 29, após uma bola mal afastada, Nagai escorou de cabeça e num lance de oportunismo, o baiano marcou.
- Sensação muito boa. Estou muito feliz por ganhar esse título, ainda mais tendo um papel importante e decisivo. Só tenho a agradecer a Deus por me capacitar e abençoar com o gol do título.Agora, Adaílton vai curtir as férias. O jogador vai aproveitar os dias de descanso com a família, mas já está pensando na próxima temporada, onde sonha com um título ainda maior: o da J-League. No Japão desde 2016, quando saiu do Paraná para o Jubilo Iwata, o atacante ainda não conquistou a maior competição nacional.
- Agora vamos descansar o corpo e a mente, aproveitar os dias de descando para depois vamos pensar na próxima temporada. Nosso time é qualificado e temos como maior objetivo buscar o título da J-League - finalizou.

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