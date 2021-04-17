Autor do gol do São Paulo, Pablo diz: 'É bom voltar a vencer o Palmeiras'

O São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, pelo Campeonato Paulista, em pleno Allianz Parque. Com a vitória, a equipe de Hernán Crespo chegou a quarta vitória seguida no Campeonato Paulista, apesar da maratona de jogos.
Autor do gol da partida, o atacante Pablo comentou sobre o triunfo, importante para dar moral a equipe e também sobre a quebra do tabu, visto que o São Paulo não ganhava do Palmeiras pelo estadual desde 2009.
- Estou muito feliz com o gol, com a vitória. A equipe fez um jogo muito diferente, acredito que dominamos a partida, merecíamos a vitória. É bom voltar a vencer o Palmeiras depois de um tempo no Paulista. A equipe está de parabéns pelo jogo - afirmou Pablo ao 'Premiere' após a partida.
O camisa nove também fez questão de enaltecer o trabalho do técnico Hernán Crespo, principalmente durante a parada pela pandemia.
- A gente, nesse período de parada que teve, trabalhamos bastante, focamos bastante. Foi uma semana com quatro jogos. Demonstramos que todos são importantes - finalizou Pablo.
Agora, o Tricolor vira a chave para a Libertadores, onde estreia na próxima terça-feira (20), às 21h30, contra o Sporting Cristal (PER), fora de casa.