Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Autor do gol do São Paulo, Calleri admite estreia ruim: 'Estivemos mal, Guarani foi melhor'

São Paulo saiu de campo derrotado por 2 a 1 em Campinas na estreia do Estadual...
LanceNet

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 00:24

O atacante Calleri, autor do único gol do São Paulo na derrota sobre o Guarani por 2 a 1, na noite desta quinta-feira no Brinco de Ouro da Princesa, admitiu que o Tricolor não fez uma boa estreia no Campeonato Paulista e que o Bugre foi superior na partida.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Eles foram melhores e fizeram bem as coisas. É seguir trabalhando, lutar por este escudo para buscar vitórias. Estivemos mal, Guarani foi melhor. Somos São Paulo e tentaremos melhorar, temos que vencer em qualquer campo - falou Calleri, após o duelo.
Com Nikão, Rafinha, Patrick e Alisson, todos estreantes em campo, o São Paulo deixou a desejar no desempenho do primeiro tempo. Para Calleri, as baixas que o time teve em razão de Covid-19 também prejudicaram o time.- Acho que tivemos duas semanas de pré-temporada, estamos há 15 dias de ter começado os treinamentos, muita gente com covid-19. O ritmo não foi bom, o Guarani fez um bom jogo - completou o atacante.
O próximo desafio da equipe comandada por Rogério Ceni está marcada para domingo (30), contra o Ituano, às 16h, no Morumbi.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados