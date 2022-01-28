Autor do gol do São Paulo, Calleri admite estreia ruim: 'Estivemos mal, Guarani foi melhor'

O atacante Calleri, autor do único gol do São Paulo na derrota sobre o Guarani por 2 a 1, na noite desta quinta-feira no Brinco de Ouro da Princesa, admitiu que o Tricolor não fez uma boa estreia no Campeonato Paulista e que o Bugre foi superior na partida.
- Eles foram melhores e fizeram bem as coisas. É seguir trabalhando, lutar por este escudo para buscar vitórias. Estivemos mal, Guarani foi melhor. Somos São Paulo e tentaremos melhorar, temos que vencer em qualquer campo - falou Calleri, após o duelo.
Com Nikão, Rafinha, Patrick e Alisson, todos estreantes em campo, o São Paulo deixou a desejar no desempenho do primeiro tempo. Para Calleri, as baixas que o time teve em razão de Covid-19 também prejudicaram o time.- Acho que tivemos duas semanas de pré-temporada, estamos há 15 dias de ter começado os treinamentos, muita gente com covid-19. O ritmo não foi bom, o Guarani fez um bom jogo - completou o atacante.
O próximo desafio da equipe comandada por Rogério Ceni está marcada para domingo (30), contra o Ituano, às 16h, no Morumbi.