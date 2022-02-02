Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Autor do gol do Bangu na vitória sobre Fluminense, Roberto Baggio é alvo de clubes árabes
Autor do gol do Bangu na vitória sobre Fluminense, Roberto Baggio é alvo de clubes árabes

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 21:13

LanceNet

Bastaram dois jogos do Campeonato Carioca para Roberto Baggio abrir o olho do mercado externo. O meio-campista do Bangu está sendo monitorado por clubes dos Emirados Árabes Unidos e pode deixar o Alvirrubro ao final do Estadual.
O camisa 6 marcou o gol da vitória da equipe comandada por Felipe Loureiro sobre o Fluminense, na 1ª rodada da competição. Ele também teve chance de balançar as redes contra o Botafogo, no último domingo.
Baggio está no Bangu desde o ano passado e garante que o foco é fazer uma boa campanha com o Alvirrubro. Vale lembrar que a equipe bateu na trave na busca pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro na última temporada.
- Estou muito feliz com esse momento, como foi a estreia... Fui feliz com o gol para dar a vitória para o gol. O plano é continuar focado para tudo continuar dando certo, trabalhar firme, tenho fé em Deus que daqui para o final do campeonato a gente vai fazer uma boa campanha e vamos alcançar nossos objetivos - afirmou Roberto Baggio.
Times brasileiros das Séries B e C também sondaram o atleta recentemente. Clubes monitoram o brasileiro, mas ainda não há nenhum tipo de proposta formal nas mãos da diretoria do Bangu. O meia tem uma experiência no exterior na carreira: jogou no Zlaté Moravace, da Eslováquia, em 2018.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados