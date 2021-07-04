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Autor do gol de empate, Marco Antônio exalta empenho do Botafogo: 'A gente não merecia sair derrotado'

No vídeo de bastidores, divulgado pela Botafogo TV, o meio-campista também destacou que o ponto conquistado pode ser importante para o Alvinegro no decorrer do campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 18:59

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 18:59

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O meio-campista Marco Antônio, que garantiu o empate do Botafogo contra o Avaí, na Ressacada, no último sábado, em partida válida pela nona rodada da Série B, parabenizou a equipe pelo empenho apresentado dentro de campo. No vídeo de bastidores, divulgado pela Botafogo TV, o camisa 70 comemorou o gol marcado e destacou a importância de acreditar até o fim.
> ATUAÇÕES: Marco Antônio faz golaço e recebe a maior nota do Botafogo- Primeiramente queria agradecer a Deus pela partida. Acho que a gente não merecia sair daqui derrotado, o time se empenhou. Eu fiz o gol, mas tem que parabenizar a equipe pelo jogo que a gente fez, pelas oportunidades que a gente criou, a gente infelizmente, não conseguimos fazer o gol. Mas é como eu falei, o time tem que acreditar até o fim, porque, no final, Deus abençoa.
> Veja a tabela da Série B
Marco Antônio também ressaltou que, no futuro, o ponto conquistado será importante para o Botafogo no decorrer do campeonato. Agora, o Glorioso volta a campo na próxima terça-feira, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, às 21h30, em jogo válido pela décima rodada da Série B. O camisa 70 projetou o confronto e admitiu que espera uma partida difícil.
- Acho que a Série B é isso, a gente tem que ficar pontuando e pontuando, porque lá na frente esse ponto vai ser muito importante para o decorrer do campeonato. Então, é sempre importante estar pontuando e já esquecer esse jogo, pensar na próxima partida vai ser muito difícil contra o CRB.

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