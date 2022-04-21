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futebol

Autor do gol de empate do São Paulo, Reinaldo mostra força ofensiva; veja números

Jogador é o lateral com mais participações diretas em gols no futebol brasileiro desde 2020...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 11:00
O lateral-esquerdo Reinaldo foi decisivo no empate do São Paulo por 2 a 2 com o Juventude, na última quarta-feira (20), no Alfredo Jaconi, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o Juventude
TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogos
Reinaldo deu assistência para o gol de Arboleda e marcou de pênalti, nos acréscimos, para empatar a partida. A atuação foi mais uma mostra de como ele é importante para o Tricolor na parte ofensiva. Além do mais, o lateral é o jogador da posição com mais participações diretas em gols no futebol brasileiro desde 2020, segundo o 'Footstats'.
Em 125 jogos, foram 15 gols e 25 assistências, somando 40 participações diretas, o que dá uma contribuição em gols a cada 3,1 jogos. Na última temporada, Reinaldo foi o jogador com mais assistências do São Paulo na temporada, com 11. Além do mais, o jogador está há três anos sem perder um pênalti. O último pênalti perdido pelo lateral foi no Brasileirão de 2019, em um empate em 1 a 1 com o Goiás.
Nesta temporada, Reinaldo soma três gols (Água Santa, Mirassol e Juventude) e duas assistências (Mirassol e Juventude), em 16 jogos.
Crédito: ReinaldofoidecisivonoempatedoSãoPaulocontraoJuventude(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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