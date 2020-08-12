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futebol

Autor do gol de empate do PSG, Marquinhos diz: 'Não queremos parar por aí'

Brasileiro, que atuou como volante, apareceu na área nos minutos finais para empatar o jogo antes da virada emocionante do clube parisiense...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 18:52

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:52

Crédito: DAVID RAMOS / AFP / POOL
O zagueiro Marquinhos comemorou a classificação do Paris Saint-Germain para as semifinais da Liga dos Campeões. O brasileiro foi o autor do gol de empate do clube francês, que perdia o jogo até os 44 minutos do segundo tempo e virou aos 47 minutos.
- É incrível. Fizemos um bom jogo. Tínhamos que acreditar até o fim, e foi o que fizemos. O futebol passa por isso, pela motivação, pela fé. Neymar foi um jogador fundamental para nós durante todo o jogo. Sabemos que a Atalanta faz boa pressão e joga frente a frente na defesa. Assim que recuperamos a bola, tínhamos que encontrar os atacantes rapidamente, sabíamos que eles fariam a diferença - disse o brasileiro.
O brasileiro elogiou o compatriota Neymar e disse que o Paris Saint-Germain sempre esteve bem no jogo.
- Neymar esteve presente, ele criou oportunidades. Foi tudo perfeito, principalmente com a vitória, a estratégia estava lá, estávamos bem. O gol da Atalanta complicou as coisas, mas estivemos bem no jogo. É um dia especial (50 anos do PSG hoje), conseguimos encerrar este dia especial com uma vitória, nos classificando para as semifinais. Não queremos parar por aí. A torcida parisiense vai dormir bem, não sei se vão dormir (risos). Vamos comemorar a classificação e nos preparar.

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