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futebol

Autor do gol da vitória, Tássio fala sobre momento no Juventus-SC

Volante marcou o gol da vitória do time catarinense, diante do Marcílio Dias, na Série D...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 19:51
Crédito: Divulgação/Juventus-SC
Destaque do Juventus-SC, o volante Tássio foi o autor do segundo gol do time catarinense na vitória por 2 a 0, contra Marcílio Dias, no último domingo - pela Série D. O triunfo foi o primeiro do time nesta edição da competição.
Após o gol da vitória, o jogador de 28 anos comentou sobre a sensação de balançar as redes na primeira vitória do clube na Série D.
- Estou muito feliz em voltar a marcar e ajudar a minha equipe a vencer na competição. A vitória foi muito importante, tínhamos feito bons jogos, mas os três pontos não estavam vindo e essa vitória dará mais tranquilidade para seguirmos trabalhando em busca da classificação.
Com o triunfo, o Juventus assumiu a 5ª colocação do Grupo H, com cinco pontos, seis atrás do Cascavel - primeiro colocado. Com isso, Tássio comentou sobre uma possível reação do clube na competição:
- Acredito que temos tudo para embalar dentro da competição, tivemos boas atuações, mas sem vencer. Na última partida conseguimos juntar a boa atuação com a vitória. Com certeza isso dá mais confiança e tranquilidade, é seguir trabalhando forte que com certeza vamos conquistar grandes coisas dentro do campeonato.
O Juventus-SC volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o líder Cascavel, às 16h, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto.

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