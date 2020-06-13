Autor do gol da vitória do Sporting celebra os três importantes pontos

Crédito: ANTONIO COTRIM / AFP

Autor do golaço de falta que decidiu a vitória por 1 a 0 do Sporting sobre o Paços de Ferreira na noite desta sexta-feira, o atacante Jovane Cabral, cabo-verdiano de 21 anos, disse que o mais importante foi o time conseguir os três pontos que vão mantê-lo na zona de classificação para a Liga Europa.

Eleito homem do jogo no duelo com o Paços de Ferreira, Jovane optou por destacar a importância do triunfo diante dos castores.

- O mais importante foi a vitória. A equipe esteve bem e vamos continuar a trabalhar para alcançar os pontos, afirmou o atacante, que fez elogios ao treinador Ruben Amorim, que está dando oportunidades aos mais jovens.

Fala Ruben Amorim

O treinador, na coletiva, disse que não foi apenas dele, mas de toda a comissão, o trabalho que está fazendo Jovane ser um jogador de ponta.

- Não é o meu dedo. O departamento de performance melhorou a condição do Jovane, pois ele tinha várias lesões. Estou no comando pouco tempo e se tem um dedo é de quem estava aqui no passado. Estou usufruindo desse trabalho.

Sobre o gol de falta, Amorim analisou:

- Jovane é um bom cobrador e esteve muito bem nos treinos específicos nesta semana. Sabíamos que tinha uma boa pancada na bola.

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