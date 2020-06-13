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futebol

Autor do gol da vitória do Sporting celebra os três importantes pontos

Jovane, de falta, definiu o 1 a 0 que manteve o Sporting em quarto lugar no Português, 46 pontos. Ele exaltou o esforço de toda a equipe e foi elogiado pelo treinador Rubem Amorim...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 00:11

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 00:11

Crédito: ANTONIO COTRIM / AFP
Autor do golaço de falta que decidiu a vitória por 1 a 0 do Sporting sobre o Paços de Ferreira na noite desta sexta-feira, o atacante Jovane Cabral, cabo-verdiano de 21 anos, disse que o mais importante foi o time conseguir os três pontos que vão mantê-lo na zona de classificação para a Liga Europa.
Eleito homem do jogo no duelo com o Paços de Ferreira, Jovane optou por destacar a importância do triunfo diante dos castores.
- O mais importante foi a vitória. A equipe esteve bem e vamos continuar a trabalhar para alcançar os pontos, afirmou o atacante, que fez elogios ao treinador Ruben Amorim, que está dando oportunidades aos mais jovens.
Fala Ruben Amorim
O treinador, na coletiva, disse que não foi apenas dele, mas de toda a comissão, o trabalho que está fazendo Jovane ser um jogador de ponta.
- Não é o meu dedo. O departamento de performance melhorou a condição do Jovane, pois ele tinha várias lesões. Estou no comando pouco tempo e se tem um dedo é de quem estava aqui no passado. Estou usufruindo desse trabalho.
Sobre o gol de falta, Amorim analisou:
- Jovane é um bom cobrador e esteve muito bem nos treinos específicos nesta semana. Sabíamos que tinha uma boa pancada na bola.
Triunfo do Rio Ave
No outro jogo desta sexta-feira pelo Português, o Rio Ave, fora de casa, venceu por 1 a 0 o Moreirense, gol de Taremi, de pênalti. O Rio Ave está sem sexto lugar, com 41 pontos. O Moreirense é o nono, com 33.E MAIS:DIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra o PeruVeja o que vai pintar na telinha no fim de semana esportivoAs atrações esportivas que rolam na TV neste fim de semanaDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A preparação contra a seleção peruanaJogadores do Palmeiras que não corresponderam E MAIS:

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