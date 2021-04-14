Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Autor do gol da vitória da Ferroviária, Xandão fala sobre temporada do clube

Sob o comando de Pintado para 2021, a Ferrinha vem acumulando bons resultados e a vitória em cima do Corinthians foi um grande feito do time...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 16:10
Crédito: Divulgação / Ferroviária
Com uma linda cobrança de falta de muito longe, o zagueiro da Ferroviária, Xandão, foi o autor do gol que deu a vitória da sua equipe sobre o Corinthians, nesta última terça-feira (13), no Paulistão, por 2 a 1. Destaque do confronto, o jogador falou sobre a importância deste tento marcado com a camisa do clube.- Marcar e garantir a vitória da nossa equipe em um jogo como esse contra o Corinthians foi muito especial. Estou muito feliz por ter ajudado o grupo a sair com os três pontos e por ter marcado com a camisa da Ferroviária. Espero que saiam mais desse nos próximos jogos - comentou o zagueiro artilheiro.
O atleta pediu intensidade máxima na sequência da temporada e viu o resultado do jogo como um motivador para a equipe no restante de 2021, além do bom trabalho que Pintado vem fazendo na Ferrinha.- Vamos trabalhar muito para fazer uma grande sequência nas próximas rodadas para crescermos na competição. Esse resultado sobre o Corinthians vai ajudar muito nisso - completou Xandão sobre o grande jogo da equipe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados