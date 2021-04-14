Autor do gol da vitória da Ferroviária, Xandão fala sobre temporada do clube

Com uma linda cobrança de falta de muito longe, o zagueiro da Ferroviária, Xandão, foi o autor do gol que deu a vitória da sua equipe sobre o Corinthians, nesta última terça-feira (13), no Paulistão, por 2 a 1. Destaque do confronto, o jogador falou sobre a importância deste tento marcado com a camisa do clube.- Marcar e garantir a vitória da nossa equipe em um jogo como esse contra o Corinthians foi muito especial. Estou muito feliz por ter ajudado o grupo a sair com os três pontos e por ter marcado com a camisa da Ferroviária. Espero que saiam mais desse nos próximos jogos - comentou o zagueiro artilheiro.
O atleta pediu intensidade máxima na sequência da temporada e viu o resultado do jogo como um motivador para a equipe no restante de 2021, além do bom trabalho que Pintado vem fazendo na Ferrinha.- Vamos trabalhar muito para fazer uma grande sequência nas próximas rodadas para crescermos na competição. Esse resultado sobre o Corinthians vai ajudar muito nisso - completou Xandão sobre o grande jogo da equipe.