Autor do gol da vitória da Ferroviária, Xandão fala sobre temporada do clube

Com uma linda cobrança de falta de muito longe, o zagueiro da Ferroviária, Xandão, foi o autor do gol que deu a vitória da sua equipe sobre o Corinthians, nesta última terça-feira (13), no Paulistão, por 2 a 1. Destaque do confronto, o jogador falou sobre a importância deste tento marcado com a camisa do clube.- Marcar e garantir a vitória da nossa equipe em um jogo como esse contra o Corinthians foi muito especial. Estou muito feliz por ter ajudado o grupo a sair com os três pontos e por ter marcado com a camisa da Ferroviária. Espero que saiam mais desse nos próximos jogos - comentou o zagueiro artilheiro.