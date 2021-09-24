Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Autor do gol contra o Fluminense, Caio confia em classificação do São Paulo na Copa do Brasil sub-17
Autor do gol contra o Fluminense, Caio confia em classificação do São Paulo na Copa do Brasil sub-17

Atacante falou sobre o empate contra o Tricolor carioca por 1 a 1 e projetou o jogo de volta, na próxima sexta-feira, às 15h15, nas Laranjeiras...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:30

LanceNet

Crédito: Miguel Schincariol/São Paulo FC
Após o empate por 1 a 1 contra o Fluminense em Cotia, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17, a equipe do São Paulo segue confiante na busca pela classificação à próxima fase do mata-mata nacional.  O atacante Caio, autor do gol do Tricolor no jogo, falou sobre a partida e a expectativa para o jogo da volta, nas Laranjeiras, na próxima sexta-feira (30), às 15h15.
- Foi uma partida muito disputada, com dois times buscando o resultado o tempo todo. No segundo tempo, foi um confronto mais corrido, mas infelizmente não conseguimos aproveitar as nossas chances. Temos time e força para buscar a classificação no Rio - afirmou o jogador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!No Campeonato Brasileiro dessa temporada, as duas equipes se enfrentaram também nas quartas de final e o São Paulo passou, após vencer o primeiro jogo por 4 a 1 e perder a volta por 2 a 0. A derrota no Rio serve de alerta para Caio.
- Entramos um pouco desligados naquele jogo. Serve de lição para sabermos que não podemos perder a concentração por nem um minuto, pois pode custar caro - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados