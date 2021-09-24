Autor do gol contra o Fluminense, Caio confia em classificação do São Paulo na Copa do Brasil sub-17

Após o empate por 1 a 1 contra o Fluminense em Cotia, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17, a equipe do São Paulo segue confiante na busca pela classificação à próxima fase do mata-mata nacional. O atacante Caio, autor do gol do Tricolor no jogo, falou sobre a partida e a expectativa para o jogo da volta, nas Laranjeiras, na próxima sexta-feira (30), às 15h15.
- Foi uma partida muito disputada, com dois times buscando o resultado o tempo todo. No segundo tempo, foi um confronto mais corrido, mas infelizmente não conseguimos aproveitar as nossas chances. Temos time e força para buscar a classificação no Rio - afirmou o jogador.
No Campeonato Brasileiro dessa temporada, as duas equipes se enfrentaram também nas quartas de final e o São Paulo passou, após vencer o primeiro jogo por 4 a 1 e perder a volta por 2 a 0. A derrota no Rio serve de alerta para Caio.
- Entramos um pouco desligados naquele jogo. Serve de lição para sabermos que não podemos perder a concentração por nem um minuto, pois pode custar caro - finalizou.