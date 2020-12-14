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Autor de um gol na vitória do Nongbua Pitchaya, Tiago Chulapa exalta boa fase do time

Clube conseguiu a 12ª vitória em 16 jogos na Thai League 2 e o brasileiro é o seu artilheiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 22:14

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 22:14

Crédito: Divulgação
Líder disparado da Thai League 2, o Nongbua Pitchaya alcançou mais um resultado favorável neste domingo. A equipe de Tiago Chulapa derrotou o Customs United por 2 a 1 e o brasileiro marcou um dos gols. Artilheiro de seu time no campeonato com sete gols, o paranaense falou sobre a 12ª vitória em 16 jogos.
- Abrimos dois gols de vantagem e jogamos uma partida segura. Sabíamos que nosso adversário vinha de duas vitórias e seria um grande obstáculo. Fico feliz pois estamos de fato numa ótima fase. Ainda não fomos derrotados e sofremos somente oito gols. Caminhamos firme em busca do título - disse.
Restando uma rodada para o encerramento da primeira metade do campeonato, o Nongbua tem hoje oito pontos de vantagem para o terceiro colocado (campeão e vice obtém o acesso). Tiago admite que manter a regularidade durante uma competição longa é difícil, mas bons jogadores determinados tem boas chances de alcançar o objetivo final.
- São 34 rodadas, naturalmente em algum momento pode haver alguma instabilidade. No entanto nosso grupo é equilibrado, tem qualidade e um foco bastante claro: ser campeão - definiu.

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