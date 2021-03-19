Autor de um dos gols do Mirassol, Moraes lamenta eliminação na Copa do Brasil

Crédito: Léo Roveroni / Agência Mirassol

Em jogo de duas viradas, o Mirassol foi eliminado da Copa do Brasil pelo Red Bull Bragantino e, assim, não conseguiu a classificação inédita para a segunda fase do torneio. O Leão foi derrotado por 3 a 2 pelo Massa Bruta e deu adeus a competição nacional. Rênie e Moraes marcaram para os mandantes, enquanto Artur, Ytalo e Cuello marcaram para os visitantes em duelo disputado no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.+ Bola na mão ou mão na bola? Entenda as novas regras divulgadas pela IFABAutor do segundo do Mirassol, o lateral-esquerdo Moraes parabenizou a postura de sua equipe durante a partida, mas lamentou a eliminação.

- Fizemos um grande jogo contra um time muito qualificado. Em diversos momentos da partida tivemos o controle. Nosso primeiro tempo foi bastante superior, tanto é que viramos na frente no marcador. Apesar da derrota, essa é uma partida que mostra tudo aquilo que somos capazes de fazer. Temos uma equipe de muita qualidade e muito bem treinada - afirmou o lateral.

Moraes também comemorou o "belo gol" que marcou e projetou a sequência da equipe nas competições em que o Mirassol está envolvido.

- Fiquei muito feliz por conseguir marcar esse gol. Iniciei a jogada e consegui concluir, foi um belo gol, mas preferia ter trocado pela classificação. Agora temos que ver como vai ficar a questão do Campeonato Paulista e focar para podermos realizar uma grande campanha.