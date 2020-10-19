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futebol

Autor de três gols em vitória, Albano celebra boa fase pela Aparecidense

Jovem foi o destaque da equipe no triunfo por 4 a 2 contra o União Rondonópolis...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 22:16

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 22:16

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Maior destaque da vitória da Aparecidense sobre o União Rondonópolis por 4 a 2 neste sábado pela Série D do Brasileiro, o meia Albano vive a melhor fase de sua carreira. Autor de três gols na partida, o jovem de 23 anos comemorou mais uma atuação de gala pela equipe goiana.
- Creio que este seja o meu grande momento até aqui. Venho fazendo um ótimo ano, marcando gols importantes e sendo decisivo para o time. Estou muito feliz por ter ajudado novamente a Aparecidense a vencer e desta vez com um hat-trick. O objetivo é manter esse nível durante toda a temporada - declarou.
Revelado pelo Vila Nova, Albano já soma sete gols em 13 jogos em 2020. Otimista com a campanha da Aparecidense na competição nacional, o jogador elogiou a trajetória da equipe que lidera o grupo A5 da Série D.
- Perdemos na estreia, mas de lá pra cá nosso rendimento passou a ser muito bom. Temos tudo para continuar bem na primeira fase e concretizarmos a nossa classificação - finalizou.

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