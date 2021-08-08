Autor de 'lei do ex', Pablo comemora vitória do São Paulo e projeta Choque-Rei na Libertadores

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro, com destaque para a grande atuação do atacante Pablo, que marcou os dois gols da vitória e fez valer a famosa 'lei do ex'. Em entrevista coletiva após a partida, o camisa nove comemorou o triunfo são-paulino no estádio em que ele deu os primeiros passos como jogador de futebol e ganhou destaque na carreira.

- Muito feliz com os dois gols, mas, principalmente, com a vitória. A equipe soube sofrer em alguns momentos da partida. Sabemos da dificuldade que é jogar aqui na Arena da Baixada - afirmou Pablo.

ATUAÇÕES: Pablo vive noite de artilheiro e leva a maior nota na vitória do São Paulo contra o Athletico-PR

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROLogo depois, o atacante já projetou o duelo contra o Palmeiras, na terça-feira (10), às 21h30, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Libertadores. Para ele, o São Paulo tem que entrar com atenção máxima se quiser a vitória.

- Agora é focar nesse jogo do Palmeiras, jogo muito difícil. É um jogo de 180 minutos. Os primeiros 90 são no Morumbi. Sabemos que é uma decisão, o São Paulo é uma equipe que ama jogar Libertadores, então temos que estar bem concentrados para poder jogar essa partida - finalizou.