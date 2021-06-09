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Autor de hat-trick na goleada do São Paulo, Pablo 'alfineta' 4 de Julho: 'Tem que respeitar'

Atacante comentou sobre as provocações da equipe piauiense nas redes sociais antes da partida. Jogador chegou ao centésimo jogo dele pelo Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 21:56

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 21:56

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Nesta terça-feira (8), o São Paulo reverteu o placar do jogo de ida e se classificou diante do 4 de Julho, pela Copa do Brasil, ao vencer por um histórico 9 a 1. Completando 100 jogos pelo clube, o atacante Pablo foi o destaque da noite, marcando três gols e dando uma assistência. Após a partida, o atacante falou sobre as provocações recebidas desde a última partida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Na saída partida, o camisa 9 comentou sobre as brincadeiras feitas pelo perfil da equipe adversária, dando a entender sua insatisfação com algumas provocações feitas.
- Vimos muitas postagens da equipe deles, brincadeiras que fazem parte do futebol, mas tem que respeitar. Hoje ficou provado o tamanho do São Paulo - afirmou o atacante.
O perfil do 4 de Julho ganhou bastante repercussão desde a partida de ida por causa das brincadeiras e dos tuítes humorados publicados a respeito do jogo.Autor de três gols na partida, Pablo foi o principal destaque do São Paulo, confirmando o porquê de sua titularidade sobre o comando de Hernán Crespo.
Com a classificação para a próxima fase do torneio, a equipe volta seu foco, agora, para o Brasileirão, onde enfrenta o Atlético Mineiro, neste domingo (13), às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do campeonato.

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