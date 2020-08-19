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Autor de gols nas quartas e na semi, Marquinhos enaltece classificação do Paris Saint-Germain

Clube parisiense chega à sua primeira decisão continental na história
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LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 12:25

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 12:25

Crédito: Manu Fernandez / POOL / AFP
Histórica. Assim pode ser definida a classificação do Paris Saint-Germain para a decisão da UEFA Champions League, assegurada com a vitória por 3 a 0 sobre o RasenBallsport Leipzig na noite desta terça-feira (18), no Estádio da Luz, em Lisboa. É a primeira vez que a representação parisiense chega à final da competição entre clubes mais importante do mundo. Assim como aconteceu nas quartas-de-final contra a Atalanta, o gol que abriu o caminho para a decisão foi marcado pelo brasileiro Marquinhos. Apesar de ter balançado as redes pelo segundo jogo seguido, ele preferiu valorizar a força da equipe. - Sabíamos que o jogo seria muito difícil, por isso entramos com a concentração ao máximo. Graças a Deus fui recompensado com o gol, mas o importante mesmo foi a classificação para a final - disse o jogador, que tem atuado na cabeça-de-área. O oponente será definido nesta quarta-feira (19), no Estádio José Alvalade, também em Lisboa, entre os franceses do Lyon, contra quem o PSG venceu nos pênaltis a Copa da Liga Francesa, e o Bayern Munique, atual octacampeão alemão. Marquinhos, porém, não escolhe adversário. - Independentemente do adversário, penso que temos que seguir ligados. Tanto Bayern quanto o Lyon estão nas semifinais pelos seus méritos e quem chegar à decisão o fará da mesma forma, assim como nós. É um momento especial e trabalhamos muito por isso - completou. A final está marcada para o próximo domingo (23), às 16 horas (de Brasília), também no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá a transmissão ao vivo no Canal TNT e na fanpage do Esporte Interativo.

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