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futebol

Autor de golaço, atacante Rojas tem futuro indefinido no São Paulo

Camisa sete tem contrato somente até o final deste mês e segue com conversas de renovação com a diretoria do Tricolor. Equatoriano disse que quer ficar no clube...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 08:00
Crédito: STAFF Conmebol
O setor ofensivo do São Paulo tem uma dúvida em seu elenco para as próximas semanas. O atacante Rojas tem contrato somente até o fim deste mês de maio e não sabe se permanecerá no elenco da equipe tricolor para esta temporada. ATUAÇÕES: Bruno Alves, Hernanes e Rojas lideram reservas do São Paulo em vitória na Libertadores
Eleito melhor em campo na goleada por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, onde fez um golaço no ângulo, o jogador equatoriano disse que quer ficar no São Paulo e afirmou que pretende ajudar ainda mais o Tricolor.
VEJA A TABELA E SIMULE JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO - Desejo permanecer no São Paulo, sempre manifestei isso, pois aqui venho desempenhando o melhor de mim para ajudar a equipe, espero que nos próximos dias essa situação seja resolvida na melhor maneira possível. Vivo um grande momento na carreira, um momento mágico, voltei aos gramados com muita vontade e entrega, a todo instante pensando em ajudar o São Paulo, clube que me acolheu no momento em que mais precisei - afirmou.
Rojas e seus representantes seguem negociando com a diretoria do São Paulo a fim de chegarem em um denominador comum para as tratativas se resolverem rapidamente. Assim como todas as negociações, o estafe do jogador quer uma valorização, mas acima do que os dirigentes almejam. Nesta semana, em entrevista à 'ESPN Brasil', o presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre a situação do jogador.
- Rojas era um jogador descartado pela última gestão, mas nós confiamos nele, é um jogador do São Paulo e vamos tentar com que ele continue, dentro das nossa limitações. O empresário dele nos trouxe uma proposta fora da realidade. O São Paulo vai seguir dentro das suas limitações - afirmou o mandatário.
Enquanto não define seu futuro, Rojas se prepara para o que pode ser seu último jogo pelo São Paulo. A equipe estreia neste domingo no Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), contra o Fluminense, no Morumbi.

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