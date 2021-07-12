Autor de gol salvador, David projeta sequência do Marcílio Dias na Série D

Crédito: Atacante David marcou o gol que deu a vitória ao Marcílio Dias (Reprodução/Marcílio Dias

O atacante David Batista marcou o gol da vitória do Marcílio Dias-SC no último minuto da partida contra o Esportivo-RS, no último sábado, em Itajaí. O Marinheiro venceu por 2 a 1 e chegou na quarta colocação do Grupo 8 do Brasileirão Série D.

O meia Alessandro recebeu pela direita e cruzou. A zaga falhou, David dominou e só empurrou para o fundo das redes.

- Foi uma boa jogada trabalhada pelo lado direito. Centroavante é isso: tem q estar sempre atento e acreditando nas jogadas. Fui feliz e consegui contribuir na conquista dos três pontos - comentou David, antes de falar sobre a importância da vitória.

- A vitória traz um ambiente alegre e favorável para trabalhar a semana, aumenta a confiança também... Queremos nos manter no G4, é o nosso principal objetivo agora - completou.O próximo duelo será contra o Caxias, no próximo domingo, às 15h, pela sétima rodada da Série D. Se vencer, o Marcílio ultrapassa o próprio adversário na tabela.