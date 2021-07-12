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futebol

Autor de gol salvador, David projeta sequência do Marcílio Dias na Série D

Atacante marcou o gol da vitória sobre o Esportivo-RS, por 2 a 1, no último sábado, e colocou o time catarinense na zona de classificação do Grupo 8 da Série D...
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Publicado em 

12 jul 2021 às 19:19

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 19:19

Crédito: Atacante David marcou o gol que deu a vitória ao Marcílio Dias (Reprodução/Marcílio Dias
O atacante David Batista marcou o gol da vitória do Marcílio Dias-SC no último minuto da partida contra o Esportivo-RS, no último sábado, em Itajaí. O Marinheiro venceu por 2 a 1 e chegou na quarta colocação do Grupo 8 do Brasileirão Série D.
O meia Alessandro recebeu pela direita e cruzou. A zaga falhou, David dominou e só empurrou para o fundo das redes.
- Foi uma boa jogada trabalhada pelo lado direito. Centroavante é isso: tem q estar sempre atento e acreditando nas jogadas. Fui feliz e consegui contribuir na conquista dos três pontos - comentou David, antes de falar sobre a importância da vitória.
- A vitória traz um ambiente alegre e favorável para trabalhar a semana, aumenta a confiança também... Queremos nos manter no G4, é o nosso principal objetivo agora - completou.O próximo duelo será contra o Caxias, no próximo domingo, às 15h, pela sétima rodada da Série D. Se vencer, o Marcílio ultrapassa o próprio adversário na tabela.
- É um jogo de seis pontos, encaramos como uma final com jogo de ida e volta. É sem dúvida um jogo grande para grandes jogadores - afirmou o atacante.

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