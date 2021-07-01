Autor de gol na vitória do sub-20 do São Paulo, Léo Silva elogia Alex

Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil

O São Paulo lidera o Brasileiro sub-20, com duas vitórias em duas rodadas. Jogando em Belo Horizonte, o time derrotou, na tarde da última quarta-feira (30) o América-MG, por 3 a 1. São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada

Um dos principais nomes da equipe, o volante Léo Silva marcou um dos gols e falou sobre a vitória e a liderança. Ele aproveitou para elogiar a comissão técnica do treinador Alex, que vem fazendo bom trabalho pelo Tricolor. - Fico muito feliz com a segunda vitória do time na competição. Vejo que estamos nos entrosando cada vez mais dentro de campo e isso vem também do trabalho da comissão, com o professor Alex, que nos dá total confiança de fazer nosso jogo - afirmou Léo via assessora.

Léo marcou um dos gols da vitória sobre o Coelho e comentou sobre o lance do tento em Minas Gerais. - Jogamos com coragem e buscando sempre o gol. Com isso, ele (Alex) me deu essa confiança de chegar mais próximo da área e fui feliz em ter acertado o chute e ajudado minha equipe - finalizou.