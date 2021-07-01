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futebol

Autor de gol na vitória do sub-20 do São Paulo, Léo Silva elogia Alex

Volante marcou um dos gols do triunfo do Tricolor por 3 a 1 sobre o América-MG. Ele tratou de elogiar o treinador Alex, que chegou a segunda vitória consecutiva do clube no Brasileiro...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 20:00
Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil
O São Paulo lidera o Brasileiro sub-20, com duas vitórias em duas rodadas. Jogando em Belo Horizonte, o time derrotou, na tarde da última quarta-feira (30) o América-MG, por 3 a 1. São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada
Um dos principais nomes da equipe, o volante Léo Silva marcou um dos gols e falou sobre a vitória e a liderança. Ele aproveitou para elogiar a comissão técnica do treinador Alex, que vem fazendo bom trabalho pelo Tricolor. - Fico muito feliz com a segunda vitória do time na competição. Vejo que estamos nos entrosando cada vez mais dentro de campo e isso vem também do trabalho da comissão, com o professor Alex, que nos dá total confiança de fazer nosso jogo - afirmou Léo via assessora.
Léo marcou um dos gols da vitória sobre o Coelho e comentou sobre o lance do tento em Minas Gerais. - Jogamos com coragem e buscando sempre o gol. Com isso, ele (Alex) me deu essa confiança de chegar mais próximo da área e fui feliz em ter acertado o chute e ajudado minha equipe - finalizou.
Léo tem características muito parecidas com o volante Luan, do time principal. Jogador assinou recentemente seu primeiro vínculo profissional com o Tricolor até 2023, com opção de renovação por mais três temporadas.

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