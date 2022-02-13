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Autor de gol na vitória do Al Khaleej, Diego Miranda mostra otimismo em acesso do clube na Arábia Saudita

Meia brasileiro vê time com muitas chances de subir e pede entrega para buscar objetivo...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 21:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 21:41
O meia Diego Miranda marcou um dos gols da vitória do Al Khaleej sobre o Al-Kawkab por 3 a 1 na última terça-feira e ajudou a sua equipe a se manter na ponta da Divisão 1 árabe. O clube do jogador gaúcho soma agora 42 pontos após 23 rodadas. Em sua terceira temporada na Arábia Saudita, Diego demonstra otimismo quanto às possibilidades de acesso.
- Tenho a experiência de duas grandes campanhas que acabaram não resultando no objetivo que havíamos estabelecido. Dessa vez no Al Khaleej, mais uma vez há muitas chances e estou tentando passar o que vivi para os meus companheiros a fim de alcançarmos o acesso - definiu.
Nas próximas três rodadas, o Al Khaleej jogará em duas oportunidades em sua casa. Além disso, enfrentará adversários que ocupam o meio da classificação. Diego concorda que o primeiro aspecto é positivo, mas considera todos os confrontos igualmente imprevisíveis.
- Atuar no nosso estádio é sempre positivo, não há dúvida. Entretanto, o fato dos rivais estarem em posições intermediárias não torna as partidas necessariamente mais simples. O que pode facilitá-las, é a nossa entrega e inspiração - encerrou.
Crédito: DiegoMirandadeixouasuamarcanaúltimavitóriadoAlKhaleej(Foto:divulgação/assessoriadojogador

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