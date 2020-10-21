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Autor de gol em derrota do Real Madrid, Vini Jr. lamenta resultado: 'Não jogamos bem'

Brasileiro foi elogiado pela imprensa espanhola e marcou gol apenas depois de 14 segundos em campo. Real Madrid foi derrotado por 3 a 2 para o Shakhtar Donetsk...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 19:08

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 19:08

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Um dos poucos destaques do Real Madrid na derrota para o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões, o atacante Vini Jr. lamentou a derrota em casa e disse que seus companheiros não conseguiram fazer o que o técnico Zinédine Zidane pediu. O brasileiro entrou no segundo tempo, quando o time perdia por 3 a 1.- Jogamos mal e estamos todos no mesmo barco. É difícil dizer algo. Foi uma partida que ninguém conseguiu jogar bem, que ninguém conseguiu fazer as coisas que Zidane nos pediu - disse Vini Jr.
O brasileiro precisou de apenas 14 segundos em campo para balançar as redes, feito que o tornou no jogador a marcar de forma mais rápida desde que saiu do banco na história da Liga dos Campeões. No entanto, o ex-Flamengo já está focado no duelo de sábado, contra o Barcelona, no clássico espanhol.
- Temos que treinar muito e ter a cabeça no clássico, que é uma grande partida, e temos que estar concentrados para ganhar - afirmou Vini, destaque no último confronto entre Real Madrid e Barcelona.

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