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  • Autor de gol de empate diante do Joinville, Bruno Mota elogia Brusque: 'É um clube muito organizado'
futebol

Autor de gol de empate diante do Joinville, Bruno Mota elogia Brusque: 'É um clube muito organizado'

O atacante também elogiou a estrutura que encontrou na equipe Catarinense e comemorou a força do elenco...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 18:10
Crédito: Divulgação/Brusque
O Brusque enfrentou dificuldades para empatar por 2 a 2 com o Joinville, no último domingo, em duelo válido pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Após ficar duas vezes atrás no marcador, o atacante Bruno Mota, já nos acréscimos, garantiu o gol de empate para o quadricolor.
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Bruno Mota, inclusive, vem sendo uma espécie de talismã da equipe. O atacante já marcou em três oportunidades e, diante do Joinville, conseguiu manter a vantagem do empate e a chance do Brusque avançar para a semifinal do Campeonato Catarinense.- Fiquei muito feliz por poder ajudar a equipe em um momento importante. Desde que cheguei no Brusque tenho trabalhado sério para ter minha oportunidade. Acredito que, mesmo saindo do banco, pude dar um retorno para o time. Vou continuar trabalhando para quando a oportunidade chegar estar preparado - afirmou.
Vindo do Ituano, o atacante elogiou a estrutura que encontrou na equipe Catarinense e comemorou a força do elenco. Além disso, Mota falou sobre a organização do Brusque e projetou a sequência da temporada.
- Quando estamos em São Paulo acabamos pensando que o que tem de melhor no futebol está ali, mas o Brusque me surpreendeu. É um clube muito organizado, que sabe o que quer e aonde quer chegar. É um clube que vai dar trabalho na Série B e espero estar aqui para poder ajudar escrever mais um capítulo dessa história.

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