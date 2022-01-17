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Autor de gol da vitória, Claudio Winck celebra triunfo do Marítimo sobre o Braga, de Carlos Carvalhal

Time da Ilha da Madeira foi até o norte de Portugal para encarar o Braga no Estádio da Pedreira e brasileiro marcou o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 19:07

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 19:07

Em bom momento no Campeonato Português, o Marítimo alcançou sua terceira vitória consecutiva na competição no último domingo. Fora de casa, o time da Ilha da Madeira bateu o Braga, do técnico Carlos Carvalhal, no Estádio da Pedreira, por 1 a 0. O gol foi marcado pelo brasileiro Claudio Winck, que celebrou o tento marcado aos 44 minutos do segundo tempo.- O esforço do grupo foi recompensado, nós temos trabalhado muito forte e hoje (domingo) fizemos um grande jogo. Marcamos na hora certa, tive a felicidade de marcar e ajudar a equipe - disse o lateral brasileiro após a partida.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português Desde 2020 em Portugal, o jogador, que tem passagem por Vasco e Internacional, recentemente completou a marca de 50 partidas com a camisa do time de Funchal. E Winck falou sobre seu momento mais artilheiro em relação à temporada passada, quando foi mais garçom.
- No ano passado fiz mais assistências, este ano tenho conseguido mais gols. Estou feliz com a liberdade que tenho tido para chegar à frente. Espero fazer mais e ajudar o Marítimo a subir ainda mais. Temos pensado jogo a jogo e em subir ainda mais na tabela - frisou.
+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
O Marítimo volta a campo no próximo domingo, quando encara a Belenenses, em casa. Uma vitória pode fazer a equipe da Ilha da Madeira se aproximar do pelotão dos que brigam por vaga em competições da Uefa.
Crédito: ClaudioWincktemcontratocomoMarítimoatéjunhode2023(Foto:Reprodução/Instagram

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