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futebol

Autor de dois gols no 7 a 1 se aposenta aos 29 anos

André Schurrle foi responsável por fechar a goleada histórica da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Atacante estava infeliz com lesões e críticas...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 14:40

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 14:40

Crédito: André Scurrle decidiu se retirar do futebol profissionalmente aos 29 anos (AFP
O atacante alemão André Schurrle decidiu se aposentar do futebol aos 29 anos de idade. Nesta semana, o jogador havia rompido contrato em comum acordo com o Borussia Dortmund, apesar do vínculo ter sido firmado até 2021. O atleta vestiu a camisa do Spartak Moscou na última temporada e foi responsável por dois gols na vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014.
Em entrevista para a “Spiegel”, o centroavante comunicou a decisão.
- As profundezas se tornaram mais profundas e os bons momentos cada vez menores. A decisão foi amadurecida por muito tempo. Somente o desempenho em campo é importante, onde a vulnerabilidade e a fraqueza não devem existir. Você sempre tem que desempenhar um papel para sobreviver nos negócios, caso contrário, perderá o emprego e não conseguirá um novo.
Schurrle também desabafou sobre os momentos ruins do futebol, as lesões, as críticas e as performances abaixo do que gostaria de entregar. O alemão teve passagens de destaque por Chelsea e Wolfsburg, antes de ser contratado pelo Dortmund. No entanto, os últimos anos como jogador foram de empréstimos para a Inglaterra e Rússia.

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