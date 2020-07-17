Autor de dois gols no 7 a 1 se aposenta aos 29 anos

Crédito: André Scurrle decidiu se retirar do futebol profissionalmente aos 29 anos (AFP

O atacante alemão André Schurrle decidiu se aposentar do futebol aos 29 anos de idade. Nesta semana, o jogador havia rompido contrato em comum acordo com o Borussia Dortmund, apesar do vínculo ter sido firmado até 2021. O atleta vestiu a camisa do Spartak Moscou na última temporada e foi responsável por dois gols na vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014.

Em entrevista para a “Spiegel”, o centroavante comunicou a decisão.

- As profundezas se tornaram mais profundas e os bons momentos cada vez menores. A decisão foi amadurecida por muito tempo. Somente o desempenho em campo é importante, onde a vulnerabilidade e a fraqueza não devem existir. Você sempre tem que desempenhar um papel para sobreviver nos negócios, caso contrário, perderá o emprego e não conseguirá um novo.