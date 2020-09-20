Autor de dois gols na vitória do Tigres, Nico López comemora fase

Destaque na vitória do Tigres sobre o Querétaro no sábado, pelo Campeonato Mexicano, o atacante Nico López, ex-Internacional, comemorou o resultado e a boa fase na equipe comandada pelo brasileiro Tuca Ferretti. Mesmo começando no banco, o uruguaio marcou duas vezes na vitória por 3 a 0.
- Estou muito feliz por esses dois gols. Estou trabalhando forte há muito tempo por isso. Sinto que estou conseguindo aproveitar as chances e correspondendo dentro de campo. Espero continuar contribuindo e crescendo dentro da equipe do Tigres - disse Nico López.
O primeiro gol do uruguaio saiu aos 20 minutos do segundo tempo. Nico recebeu passe na ponta esquerda, invadiu a área, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio. O mais bonito, porém, ainda estava por vir. Aos 37, o atacante recebeu na área e bateu de letra para dar números finais ao jogo.
Em boa fase, Nico López tem três gols nos últimos três jogos pelo Tigres. Contratado pelo clube mexicano em dezembro passado por 10 milhões de dólares (R$ 41,4 milhões, à época), o uruguaio tem oito jogos pelo clube de Nuevo León.