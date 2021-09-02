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Autor de dois gols, Dioran exalta elenco do Santo André após vitória sobre o Santos

Atacante do Ramalhão marcou dois gols contra o Peixe, na última quarta-feira, pelo Paulistão sub-20. Time do ABC conquistou o primeiro triunfo na competição...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 19:26
Crédito: Dioran comemora um dos gols contra o Santos, pelo Paulistão sub-20 (Ronaldo Barreto/EC Santo André
O Santo André bateu o Santos, por 3 a 1, na última quarta-feira, no ABC, pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20. E o destaque da partida foi o atacante Dioran, que marcou dois gols.
Dioran, inclusive, teve uma torção no tornozelo e era dúvida até algumas horas antes da partida.
- Fazer os dois gols foi muito importante pra mim, principalmente para reatar minha confiança pós-lesão. Pela minha posição lá na frente, creio que sou uma referência no ataque, sempre treinando firme para dar o meu melhor sempre e ajudar minha equipe - comentou Dioran.
O primeiro triunfo na competição colocou o Santo André na terceira posição, com cinco pontos, assim como Portuguesa e Santos. Agora, o atacante do time do ABC visa uma sequência de vitórias para poder alcançar o líder Água Santa.
- Graças a Deus conseguimos a primeira vitória, e tem muitas por vir, basta querermos, nossa equipe é muito capacitada, bem treinada fisicamente e tecnicamente, e só depende de nós para embalar uma sequência de vitória e classificar para a próxima fase - Mais que isso, Dioran se colocou à disposição para voltar a fazer parte do elenco principal do Santo André no Brasileirão Série D. O atacante chegou a ser relacionado para algumas partidas, mas foi aproveitado pelo sub-20.
O Santo André está classificado para a última fase da Série D, que começa na segunda semana de setembro. Na competição nacional, Dioran tem um jogo.
- Estou à disposição do professor a todo momento, assim que precisar estarei pronto para dar meu máximo pela equipe - finalizou o jogador.

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