Autor de dois gols, Cristiano Ronaldo valoriza empate do Manchester United com a Atalanta na Champions

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

Mais uma vez decisivo para o Manchester United na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo comentou sobre o empate contra a Atalanta em 2 a 2, nesta terça-feira, pela 4ª rodada do Grupo F. Autor de dois gols, um deles já nos acréscimos garantindo a igualdade, o português disse que o jogo foi difícil, o clube inglês lutou até o fim e pelas circunstâncias foi um bom resultado. - Foi um jogo difícil. Quando a gente joga em Bérgamo contra a Atalanta é sempre complicado, mas a gente acreditou até o final. Eu ajudei a minha equipe a resgatar um ponto e estou bastante feliz. Penso que foi um bom resultado para a gente - disse à "TNT Sports Brasil" CR7, que analisou como foi a partida.

- O começo foi difícil, a gente sabia que a Atalanta coloraria bastante pressão. Eles têm um técnico fantástico e sabem o que fazer o tempo inteiro em campo. Eu sei disso porque joguei na Juventus e sempre foi muito complicado jogar contra eles. A gente fez nosso trabalho, se defendeu bem e teve um pouquinho de sorte no final por eu ter feito o gol. Isso é futebol - concluiu.

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Em relação aos altos e baixos do United na partida, Cristiano Ronaldo admitiu que a equipe ainda precisa melhorar. Porém, para ele o grupo ainda tem tempo para evoluir na temporada.