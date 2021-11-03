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Autor de dois gols, Cristiano Ronaldo valoriza empate do Manchester United com a Atalanta na Champions

Craque português disse que jogar contra o clube italiano é sempre difícil e pelas circunstâncias do jogo, o 2 a 2 foi um bom resultado para os Reds Devils...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 22:03

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 22:03

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Mais uma vez decisivo para o Manchester United na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo comentou sobre o empate contra a Atalanta em 2 a 2, nesta terça-feira, pela 4ª rodada do Grupo F. Autor de dois gols, um deles já nos acréscimos garantindo a igualdade, o português disse que o jogo foi difícil, o clube inglês lutou até o fim e pelas circunstâncias foi um bom resultado. - Foi um jogo difícil. Quando a gente joga em Bérgamo contra a Atalanta é sempre complicado, mas a gente acreditou até o final. Eu ajudei a minha equipe a resgatar um ponto e estou bastante feliz. Penso que foi um bom resultado para a gente - disse à "TNT Sports Brasil" CR7, que analisou como foi a partida.
- O começo foi difícil, a gente sabia que a Atalanta coloraria bastante pressão. Eles têm um técnico fantástico e sabem o que fazer o tempo inteiro em campo. Eu sei disso porque joguei na Juventus e sempre foi muito complicado jogar contra eles. A gente fez nosso trabalho, se defendeu bem e teve um pouquinho de sorte no final por eu ter feito o gol. Isso é futebol - concluiu.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões e os próximos jogos
Em relação aos altos e baixos do United na partida, Cristiano Ronaldo admitiu que a equipe ainda precisa melhorar. Porém, para ele o grupo ainda tem tempo para evoluir na temporada.
- A gente tem que sempre melhorar. Como eu falei várias vezes, a gente tem diferentes jogadores, sistemas diferentes, o futebol é diferente. A gente precisa se adaptar um com o outro. Mas isso vai levar algum tempo. Na minha opinião a gente tem tempo para melhorar - afirmou à "TNT Sports Brasil"

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