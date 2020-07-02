Autor de belo gol, Cédric agradece apoio dos torcedores do Arsenal

Cédric chegou ao Arsenal em janeiro, mas só conseguiu fazer a sua estreia cinco meses depois. Logo de cara, o lateral foi premiado com um gol em um belo chute de fora da área.

- Senti-me muito bem. Primeiro por ter a oportunidade de jogar pelo Arsenal no Emirates Stadium. E fazer essa estreia com um gol, claro, me sinto muito feliz. Tenho de agradecer aos meus colegas de equipe que me ajudaram durante este período. Viram a reação deles – também estavam felizes por mim e apoiaram-me. Estou muito agradecido, mas o mais importante é que conseguimos os três pontos - disse o lateral em entrevista aos canais oficiais do Arsenal. Em seu Twitter, Cédric também demonstrou a alegria de ter feito sua estreia pelos Gunners. "Estou tão feliz por, finalmente, ter feito a minha estreia pelo Arsenal e ter ajudado nesta vitória. Obrigado a todos os adeptos pela paciência e apoio. Vamos Arsenal!", escreveu.