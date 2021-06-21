Áustria vence a Ucrânia, garante vaga nas oitavas de final da Eurocopa e vai encarar a Itália

A Áustria está nas oitavas de final da Eurocopa pela primeira vez em sua história. Nesta segunda-feira, o time do técnico Franco Foda venceu a Ucrânia por 1 a 0 e garantiu vaga no mata-mata. O gol foi marcado por Christoph Baumgartner. Na próxima fase, o adversário será a Itália.
DOMÍNIO
Precisando da vitória para garantir a classificação, a Áustria se lançou ao ataque desde o início do jogo na Romênia. O time do técnico Franco Foda criou as melhores chances, e terminou a primeira etapa com 13 finalizações contra apenas uma dos ucranianos.
BOLA PARADAA persistência austríaca foi recompensada aos 20 minutos, com gol de Christoph Baumgartner. O lateral-esquerdo Alaba cobrou escanteio na medida, e o camisa 19 se antecipou à marcação para desviar e mandar a bola para o fundo das redes.
SEGUNDO TEMPO MORNOA etapa final teve um ritmo diferente dos 45 minutos iniciais. A Ucrânia, que precisava marcar, tentou ficar mais com a posse de bola, mas não criou tanto perigo ao gol defendido pelo goleiro Daniel Bachmann. A Áustria, com o placar ao seu lado, tentou definir o jogo em lances mais rápidos.
SEQUÊNCIACom a classificação para as oitavas de final, a Áustria terá um duro compromisso na próxima fase. Os austríacos enfrentarão a Itália, uma das favoritas ao título, que terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. O jogo será no sábado, em Londres, às 16h (de Brasília). A Ucrânia, por sua vez, espera o fim dos outros grupos para saber se avançará como um dos quatro melhores terceiros colocados.