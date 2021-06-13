futebol

Áustria vence a Macedônia do Norte na estreia do Grupo C da Eurocopa

Após empate no primeiro tempo, mexidas do técnico Franco Foda surtem efeito no fim da partida, e Áustria começa o torneio de seleções com três pontos garantidos...
LanceNet

13 jun 2021 às 14:55

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 14:55

Crédito: MARKO DJURICA / POOL / AFP
Estreia com o pé direito. Candidata a incomodar as grandes seleções, a Áustria iniciou o caminho na Eurocopa com vitória. Neste domingo, o time do técnico Franco Foda bateu a Macedônia do Norte por 3 a 1, na Arena Nacional, em Bucareste, a capital da Romênia. Lainer, Gregoritsch e Arnautovic marcaram os gols, enquanto Pandev fez para os macedônios.
SEGUNDO TEMPO EQUILIBRADOA etapa final foi mais disputada que os 45 minutos iniciais, com chances para os dois lados. Sem esperar a Áustria, como fez no primeiro tempo, a Macedônia do Norte tentou incomodar o adversário. Os austríacos mantiveram o controle da posse de bola e tentavam chegar com perigo.
DEDO DO TÉCNICOPrecisando do resultado, o técnico Franco Foda fez duas mudanças que mudaram o rumo do jogo. Gregoritsch e Arnautovic saíram do banco para fazer os gols que deram a vitória à Áustria. Aos 33, Alaba cruzou para Gregoritsch se antecipar ao goleiro e fazer o segundo. Aos 44, Arnautovic recebeu de Laimer, driblou o goleiro Dimitrievski, e deu números finais ao jogo.
SEQUÊNCIAÁustria e Macedônia do Norte voltam a campo pelo Grupo C na próxima quinta-feira. Enquanto os austríacos encaram a Holanda, os macedônios enfrentam a Ucrânia.

