Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ausências de Benítez colocam em xeque futuro do meia no São Paulo

Argentino tem contrato de empréstimo somente até o final do ano e participou de apenas 24 dos 57 jogos disputados pela equipe do técnico Hernán Crespo na atual temporada...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 08:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
A eliminação do São Paulo para o Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores foi marcada pela ausência do meia Martín Benítez, que segundo a comunicação do clube, sentiu dores no músculo adutor do coxa esquerda ainda no aquecimento contra o Verdão. Mesmo assim, o camisa oito ficou no banco de reservas. Essa situação gerou incômodo na torcida são-paulina, que reclamou nas redes sociais da ausência do jogador com o time precisando marcar no Allianz Parque. E essa rotina de lesões de Benítez tem 'atrapalhado' o São Paulo no ano, já que o meia, apesar de ser um dos jogadores mais importantes do elenco, participou de apenas 24 jogos na temporada.
Além do número baixo de partidas, praticamente em todas ele foi substituído, jogando os 90 minutos somente em três oportunidades: contra o Cuiabá (2 a 2) e Red Bull Bragantino (1 a 2), pelo Brasileirão e diante do Vasco (2 a 1) na Copa do Brasil. Essa inclusive, foi o último jogo dele até o momento, no dia 4 de agosto.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloToda essa situação coloca o futuro do meia no clube como indefinido. Em recentes entrevistas, o presidente Julio Casares afirmou que pretendia comprar o jogador após o final de seu empréstimo, em dezembro. No entanto, gastar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões, na cotação atual) em um jogador que muitas vezes está lesionado causa dúvidas na diretoria, segundo apurado pela reportagem do LANCE!.
Nessa temporada, Benítez entrou em campo em 24 dos 46 jogos do Tricolor, mas com média de apenas 48 minutos por jogo. Resta saber se ele terá condições de enfrentar o Sport, no domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados