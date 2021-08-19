Ausências de Benítez colocam em xeque futuro do meia no São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

A eliminação do São Paulo para o Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores foi marcada pela ausência do meia Martín Benítez, que segundo a comunicação do clube, sentiu dores no músculo adutor do coxa esquerda ainda no aquecimento contra o Verdão. Mesmo assim, o camisa oito ficou no banco de reservas. Essa situação gerou incômodo na torcida são-paulina, que reclamou nas redes sociais da ausência do jogador com o time precisando marcar no Allianz Parque. E essa rotina de lesões de Benítez tem 'atrapalhado' o São Paulo no ano, já que o meia, apesar de ser um dos jogadores mais importantes do elenco, participou de apenas 24 jogos na temporada.

Além do número baixo de partidas, praticamente em todas ele foi substituído, jogando os 90 minutos somente em três oportunidades: contra o Cuiabá (2 a 2) e Red Bull Bragantino (1 a 2), pelo Brasileirão e diante do Vasco (2 a 1) na Copa do Brasil. Essa inclusive, foi o último jogo dele até o momento, no dia 4 de agosto.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloToda essa situação coloca o futuro do meia no clube como indefinido. Em recentes entrevistas, o presidente Julio Casares afirmou que pretendia comprar o jogador após o final de seu empréstimo, em dezembro. No entanto, gastar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões, na cotação atual) em um jogador que muitas vezes está lesionado causa dúvidas na diretoria, segundo apurado pela reportagem do LANCE!.