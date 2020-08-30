Aurier, lateral do Tottenham, está próximo de acerto com Milan

O lateral direito Serge Aurier, do Tottenham, está próximo de se mudar para o Milan, de acordo com o portal ‘Football Italia”. O clube londrino recusou uma proposta inicial do clube italiano por pouco menos de 13 milhões de libras (R$ 94 milhões) e quer 18 milhões de libras (R$ 131 milhões) pelo jogador. O francês também se recusou a entrar em uma operação por Matt Doherty e ir para o Wolverhampton.
O Tottenham contratou o defensor em 2017 do Paris Saint-Germain, mas o atleta pouco jogou em sua primeira temporada e foi alvo de polêmica na última temporada por ser visto treinando na rua durante o período de quarentena da Inglaterra. O francês tentou buscar uma saída na última janela, quando Pochettino estava no comando dos Spurs, mas passou a ganhar mais chances com Mourinho.
Além do Milan, Aurier foi ligado ao Bayer Leverkusen, mas a ida para o futebol italiano parece mais realista. O clube rossonero também busca outros reforços para sonhar com uma temporada mais ambiciosa e Sandro Tonali, Brahim Díaz e Bakayoko também estão na mira. Além disso, o time conseguiu renovar o contrato com o atacante Ibrahimovic.