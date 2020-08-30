futebol

Aurier, lateral do Tottenham, está próximo de acerto com Milan

Chegada de Matt Doherty complica permanência do francês no elenco, mas clubes ainda tentam chegar em consenso de valor pelo defensor. Lateral tem contrato até 2022...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 10:11

LanceNet

Crédito: Serge Aurier esteve próximo de saída na última janela de transferências de verão (AFP
O lateral direito Serge Aurier, do Tottenham, está próximo de se mudar para o Milan, de acordo com o portal ‘Football Italia”. O clube londrino recusou uma proposta inicial do clube italiano por pouco menos de 13 milhões de libras (R$ 94 milhões) e quer 18 milhões de libras (R$ 131 milhões) pelo jogador. O francês também se recusou a entrar em uma operação por Matt Doherty e ir para o Wolverhampton.
O Tottenham contratou o defensor em 2017 do Paris Saint-Germain, mas o atleta pouco jogou em sua primeira temporada e foi alvo de polêmica na última temporada por ser visto treinando na rua durante o período de quarentena da Inglaterra. O francês tentou buscar uma saída na última janela, quando Pochettino estava no comando dos Spurs, mas passou a ganhar mais chances com Mourinho.
Além do Milan, Aurier foi ligado ao Bayer Leverkusen, mas a ida para o futebol italiano parece mais realista. O clube rossonero também busca outros reforços para sonhar com uma temporada mais ambiciosa e Sandro Tonali, Brahim Díaz e Bakayoko também estão na mira. Além disso, o time conseguiu renovar o contrato com o atacante Ibrahimovic.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

