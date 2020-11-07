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futebol

Auremir vê Cuiabá motivado para jogo contra o Brasil de Pelotas pela Série B

Clube vem de uma classificação histórica contra o Botafogo na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 21:44

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 21:44

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Após conquistar a inédita vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Botafogo, o Cuiabá enfrentará o Brasil de Pelotas neste sábado no interior gaúcho focado em seguir no G4 da Série B. O volante Auremir revelou sua expectativa para o confronto.
- Uma partida muito importante pra nós, já que objetivamos nos manter nas primeiras colocações. Além de fazermos uma ótima campanha, viemos de uma classificação histórica na Copa do Brasil, portanto estamos bastante motivados para alcançarmos um resultado favorável - declarou.
A sequência do clube do Centro-Oeste na competição nacional prevê dois jogos seguidos na Arena Pantanal. Auremir e seu companheiros receberão América-MG e CSA, times que estão entre os sete melhores da Série B. O jogador valorizou bastante os pontos conquistados em casa.
- São adversários difíceis, que estão bem posicionados, mas como atuaremos em casa teremos que fazer valer o nosso mando. Independente do regulamento da competição, vencer em seus domínios é sempre fundamental - encerrou.

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