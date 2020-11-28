futebol

Auremir valoriza vitória do Cuiabá e projeta jogo com líder da Série B

Jogador admite que jogo contra Chapecoense será difícil, mas que seu time pode vencer...
LanceNet

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 19:58

Crédito: Divulgação
Vitorioso contra o Avaí nesta sexta na Arena Pantanal, o Cuiabá além de subir para a quarta posição da Série B do Brasileiro com o triunfo por 2 a 1 sobre o time catarinense, interrompeu uma série de jogos sem vitória. Titular absoluto do clube do Centro-Oeste, o volante Auremir ressalta a importância do resultado para a sua equipe.
- Foi muito importante voltar a vencer, quebrar a sequência de resultados negativos. Além disso, retornamos ao G4. Isso certamente traz confiança para a sequência do campeonato - destacou.
E se na última rodada o Cuiabá teve pela frente um rival que briga com ele pelo acesso, na próxima terça-feira o desafio será ainda maior. Auremir e seus companheiros visitarão a líder Chapecoense em Santa Catarina. O jogador pernambucano admite as dificuldades, mas acredita nas chances de sucesso. - Enfrentar o líder sem dúvida não é uma tarefa simples. A Chapecoense é um time muito equilibrado e consistente. Vamos montar uma boa estratégia, para fazer um grande jogo - definiu.

