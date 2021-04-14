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futebol

Auremir valoriza a Copa do Brasil antes do confronto entre Cuiabá e 4 de Julho

Um dos oito melhores na última edição, o time do Centro-Oeste quer ir longe novamente...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 19:49
Crédito: Auremir destaca a importância da Copa do Brasil para o Cuiabá (Divulgação/assessoria do jogador
O Cuiabá visitará o 4 de Julho nesta quinta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil ciente da grande relevância do torneio para o clube. Um dos oito melhores na última edição, o time do Centro-Oeste quer ir longe novamente. O volante Auremir fala sobre o confronto.
- Trata-se de uma competição muito importante, esportivamente e financeiramente. Esperamos realizar uma boa partida e vencer, pois a conquista dessa vaga será fundamental para a sequência da nossa temporada - afirmou.
Se no torneio nacional o Cuiabá ainda está no início de sua campanha, no Campeonato Mato-Grossense o time já disse a que veio. Primeiro colocado e ainda sem perder, o time parece estar no caminho correto, segundo Auremir.
- A equipe vem bem até aqui. Tem superado dificuldades como horário dos jogos, clima e a própria remontagem do elenco. O fato de ser líder invicto mostra que estamos num bom caminho - definiu.

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