Auremir valoriza a Copa do Brasil antes do confronto entre Cuiabá e 4 de Julho

Crédito: Auremir destaca a importância da Copa do Brasil para o Cuiabá (Divulgação/assessoria do jogador

O Cuiabá visitará o 4 de Julho nesta quinta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil ciente da grande relevância do torneio para o clube. Um dos oito melhores na última edição, o time do Centro-Oeste quer ir longe novamente. O volante Auremir fala sobre o confronto.

- Trata-se de uma competição muito importante, esportivamente e financeiramente. Esperamos realizar uma boa partida e vencer, pois a conquista dessa vaga será fundamental para a sequência da nossa temporada - afirmou.

Se no torneio nacional o Cuiabá ainda está no início de sua campanha, no Campeonato Mato-Grossense o time já disse a que veio. Primeiro colocado e ainda sem perder, o time parece estar no caminho correto, segundo Auremir.