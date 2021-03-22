Auremir projeta grande desempenho para o Cuiabá em 2021

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Um dos grandes artífices do histórico acesso do Cuiabá para a elite do futebol brasileiro, o volante Auremir segue sendo uma referência dentro do elenco auriverde. Satisfeito com o bom início da equipe na atual temporada, o jogador fala sobre a principal meta para 2021.

- Começamos bem o estadual e nos classificando na Copa do Brasil. Inegavelmente a maior competição que disputaremos é a Série A e nosso objetivo é ter o melhor desempenho possível nela. Isso ocorrendo, automaticamente estaremos em ótimas condições para jogar os outros campeonatos, que também possuem sua importância. Queremos os títulos, claro, mas obter uma boa posição no Brasileiro seria essencial - declarou.

O Cuiabá volta a campo pelo Campeonato Mato-Grossense no próximo sábado, dia 27, para enfrentar o Grêmio Sorriso. Já pela Copa do Brasil, o time de Auremir jogará, ainda sem data definida, com o 4 de Julho, clube que eliminou o Confiança na rodada de abertura do torneio. Auremir faz questão de relembrar a trajetória do Cuiabá na última edição da competição nacional.