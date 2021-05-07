futebol

Auremir elogia Cuiabá no Estadual: 'Nossa trajetória é sólida'

Volante diz que acredita no potencial do time para conseguir a vaga na final do torneio...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 21:50

LanceNet

Crédito: Auremir está gostando da campanha do Cuiabá no Estadual (Divulgação/assessoria do jogador
Melhor equipe e único invicto do Campeonato Mato-grossense, o Cuiabá decide sua vida na competição no próximo domingo, quando fará o segundo jogo de uma das semifinais com o Ação. Líder do elenco, o volante Auremir elogia a campanha do Dourado até aqui.
- Nossa trajetória é sólida. Vencemos 10 das 12 partidas que disputamos, nos classificamos na primeira posição e construímos uma vantagem razoável no confronto com o Ação. Temos bastante respeito pelo adversário, mas acreditamos no nosso potencial - declarou.
A vantagem a que se referiu Auremir foi construída no último domingo, quando o Cuiabá venceu o Ação por 2 a 0. O jogador ressalta a relevância de uma possível conquista estadual.
- O clube foi tricampeão mato-grossense duas vezes na última década e precisa recuperar a hegemonia estadual. Queremos demais esse troféu e lutaremos bastante por ele - concluiu.

