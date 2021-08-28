Auremir destaca importância de vitória sobre o Palmeiras para a sequência do Cuiabá no Brasileirão

Crédito: Auremir diz que triunfo contra o Palmeiras foi importante para o Cuiabá (Divulgação/assessoria do jogador

Titular absoluto do Cuiabá, o volante Auremir tem a exata dimensão da importância da vitória sobre o Palmeiras no último domingo, pela 17ª rodada do Brasileirão. Derrotar o atual campeão continental em sua casa, de acordo com o jogador, foi essencial para a continuidade do time no campeonato.

- Ficamos muito felizes com o resultado conquistado contra o Palmeiras. Conseguir vencer um dos postulantes ao título foi excelente para a nossa sequência e nos deu ainda mais confiança no nosso trabalho - afirmou.

O Cuiabá volta a campo pela competição nacional apenas na próxima segunda-feira, diante do Fortaleza, no Ceará. Há quatro jogos sem perder e em ascensão, a equipe necessita seguir somando pontos, declarou Auremir.