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futebol

Auremir destaca dois objetivos do Cuiabá no jogo contra o Santos

Clube luta contra o rebaixamento e ainda pode conseguir vaga na Copa Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 18:28

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 18:28

Necessitando de um ponto para garantir a sua permanência na Série A em 2022, o Cuiabá visita o Santos nesta noite com mais um objetivo: garantir também uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. O volante Auremir está confiante nas chances da equipe alcançar as duas metas.
- Será um jogo disputado, pois os dois times ainda lutam por algo na competição. Mesmo sabendo que um ponto nos consolida na Série A e nos leva a um torneio internacional, entraremos para ganhar. O Santos tem uma boa equipe, mas estamos extremamente concentrados para terminarmos esse Brasileiro de forma honrosa - disse.
Auremir retornou ao time do Cuiabá na última rodada, quando o clube do Centro-Oeste bateu o Fortaleza por 1 a 0 na Arena Pantanal. Feliz por recuperar-se de uma lesão antes do fim da temporada, o ex-jogador do Vasco se mostra bastante motivado para o confronto contra os paulistas.
- É a conclusão de uma campanha histórica, a primeira do clube na Série A. Fiz parte do grupo que ascendeu o Cuiabá para a divisão principal do futebol brasileiro e agora estamos encerrando a nossa primeira participação na elite. Vou para esse jogo orgulhoso da minha trajetória nesta agremiação - finalizou.
Crédito: AuremirestáconfiantequeCuiabávaiconseguirseusobjetivos(Divulgação/assessoriadojogador

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