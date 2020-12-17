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futebol

Auremir comemora retorno do Cuiabá ao G4 da Série B do Brasileiro

Com a vitória na última terça-feira, o clube do Centro-Oeste deu um salto na classificação, retornou ao G4 e aumentou suas chances de obter o acesso...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 19:20

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 19:20

Crédito: Divulgação
De volta a equipe no triunfo por 2 a 0 sobre o Oeste na última terça-feira, o volante Auremir valorizou bastante a conquista de mais três pontos para o Cuiabá na Série B. Com a vitória o clube do Centro-Oeste deu um salto na classificação, retornou ao G4 e aumentou suas chances de obter o acesso. O jogador falou a respeito.
- Estamos felizes por voltar a vencer, voltar ao G4. Ganhamos três posições, o que prova a relevância desse resultado pra nós na competição. Faltam nove rodadas e tudo que desejamos é que esse jogo tenha sido o ponto de partida para uma grande reta final - declarou.
Na terceira posição, o Cuiabá receberá o Operário na próxima sexta na Arena Pantanal. Para Auremir, todas as partidas que restam ao clube na Série B são absolutamente decisivas.
- Nesse fim de campeonato cada jogo possui extrema importância. Esperamos manter uma sequência de vitórias para que possamos concretizar o nosso objetivo de ascender à Série A - concluiu.

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