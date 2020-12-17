Auremir comemora retorno do Cuiabá ao G4 da Série B do Brasileiro

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De volta a equipe no triunfo por 2 a 0 sobre o Oeste na última terça-feira, o volante Auremir valorizou bastante a conquista de mais três pontos para o Cuiabá na Série B. Com a vitória o clube do Centro-Oeste deu um salto na classificação, retornou ao G4 e aumentou suas chances de obter o acesso. O jogador falou a respeito.

- Estamos felizes por voltar a vencer, voltar ao G4. Ganhamos três posições, o que prova a relevância desse resultado pra nós na competição. Faltam nove rodadas e tudo que desejamos é que esse jogo tenha sido o ponto de partida para uma grande reta final - declarou.

Na terceira posição, o Cuiabá receberá o Operário na próxima sexta na Arena Pantanal. Para Auremir, todas as partidas que restam ao clube na Série B são absolutamente decisivas.