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Áurea-RJ vence MDV/Tupi e conquista Campeonato Brasileiro de Fut7

Na modalidade do futebol feminino, equipe do Nova Elite-RJ derrotou CESEA-DF e ficou com título da competição
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LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 20:58

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 20:58

Crédito: Divulgação
Em um jogo praticamente perfeito, o Áurea-RJ derrotou o MDV/Tupi-MG, por 3 a 0, na tarde de hoje, na arena nacional, em São Paulo, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Fut7 2021. Os gols da equipe do Rio de Janeiro foram marcados por Miquimba, Tefão e Colete. No feminino, o título ficou com as também cariocas do Nova Elite, após vitória sobre o CESEA-DF, por 3 a 1. Os campeões e vice-campeões garantiram vaga na próxima Copa Libertadores da modalidade.- Tivemos o prazer de receber as melhores equipes e os melhores jogadores da modalidade que, como já esperávamos, nos proporcionaram um grande espetáculo. O Fut7 vem crescendo cada vez mais e mais e ficamos felizes por promover essa disputa, que com certeza é a mais completa, bem estruturada e inclusiva de todo Brasil. Sem dúvidas o Brasil estará muito bem representado na próxima Copa Libertadores da modalidade - disse o diretor técnico da CF7 Brasil, Rodolfo Groetaers.
Esta foi a 4ª edição do Campeonato Brasileiro de Fut7. Os últimos campeões da disputa no masculino foram Flamengo-RJ (2018), Ceilandia-DF (2019) e Resenha-PI (2020). Para mais informações sobre tudo o que rolou na disputa, acesse www.cf7brasil.com.br e @cf7brasil.

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