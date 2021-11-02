Áurea-RJ vence MDV/Tupi e conquista Campeonato Brasileiro de Fut7

Em um jogo praticamente perfeito, o Áurea-RJ derrotou o MDV/Tupi-MG, por 3 a 0, na tarde de hoje, na arena nacional, em São Paulo, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Fut7 2021. Os gols da equipe do Rio de Janeiro foram marcados por Miquimba, Tefão e Colete. No feminino, o título ficou com as também cariocas do Nova Elite, após vitória sobre o CESEA-DF, por 3 a 1. Os campeões e vice-campeões garantiram vaga na próxima Copa Libertadores da modalidade.- Tivemos o prazer de receber as melhores equipes e os melhores jogadores da modalidade que, como já esperávamos, nos proporcionaram um grande espetáculo. O Fut7 vem crescendo cada vez mais e mais e ficamos felizes por promover essa disputa, que com certeza é a mais completa, bem estruturada e inclusiva de todo Brasil. Sem dúvidas o Brasil estará muito bem representado na próxima Copa Libertadores da modalidade - disse o diretor técnico da CF7 Brasil, Rodolfo Groetaers.