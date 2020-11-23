Augusto Recife, campeão da Tríplice Coroa de 2003, conclui ensino médio em escola no Cruzeiro

Crédito: Recife conseguiu mais um triunfo e sua carreira no esporte: o diploma do ensino médio-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro

Ele saiu direto das categorias de base do Cruzeiro para ser titular do time de 2003, que encantou o Brasil conquistando três títulos na mesma temporada(Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil). Sinônimo de raça e dedicação, Augusto Recife está colocando mais um "troféu" na sua galeria.

Com o auxílio de Alexandre Rosa, pedagogo das categorias de base do Cruzeiro, Recife conseguiu terminar os estudos e completou o ensino médio. Nesta segunda-feira, ele foi na Toca da Raposa 1 para recebeu seu certificado.

-No final do ano passado, o Villa Nova-MG (equipe de Augusto Recife) estava fazendo pré-temporada aqui na Toca 1. Neste período, o Augusto me procurou falando que ele precisava concluir o ensino médio. Então usei o projeto do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), onde o aluno é preparado para fazer uma prova única- explicou.

-O Recife se dedicou, tivemos a oportunidade de estudar juntos. E agora ele é um projeto piloto, pois pela primeira vez a gente tem um ex-atleta do Clube participando do nosso projeto. O Cruzeiro acredita em seus atletas e em seus ídolos. Ele é um exemplo para os nossos jovens de que o estudo é algo fundamental-completou.

Recife foi até a Toca da Raposa 1, nesta segunda-feira, para receber seu diploma. Ele comentou a conquista e deixou uma mensagem para a nova geração de atletas que está surgindo. -Eu fui muito feliz aqui no Cruzeiro, desde as categorias de base até o profissional. Na época quando a escola do clube foi inaugurada a gente comemorou igual um título. Infelizmente depois não tive como terminar já que subi para o profissional muito novo e ficou difícil conciliar-revelou.

-A gente sabe que o futebol é uma incógnita, então o atleta precisa se preocupar com o estudo, ele precisa pensar no futuro. É muito importante abrir outras áreas de emprego. Agora pretendo dar início aos estudos no curso de Educação Física. Minha aposentadoria está chegando e quero me qualificar para seguir uma nova trajetória profissional- completou.